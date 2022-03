Ucraina-Russia, Biden: “Fare tutto per difesa democrazia”

(Adnkronos) –

E’ necessario ”fare di tutto per far fallire l’autocrazia” e per ”difendere la democrazia” mentre l’Ucraina combatte la guerra contro la Russia. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrando i militari americani dell’82esima divisione aviotrasportata a Rzeszow, in Polonia. ”Vi dico grazie, grazie e grazie”, ha detto Biden rivolto ai militari, dicendo che ”la nostra presenza qui è un dovere”.

Biden ha lodato i civili ucraini, capaci di affrontare il dramma della guerra. “Hanno spina dorsale, sono coraggiosi, si fanno avanti”, ha dichiarato parlando con i militari americani in Polonia. “Donne, ragazzi che si mettono davanti a quei maledetti tank, dicendo semplicemente ‘Non me ne vado’, resto fermo nella mia posizione’. Sono incredibili”.

La posta in gioco della guerra in Ucraina, ha poi aggiunto, va ben oltre il Paese: “In gioco non c’è solo quello che stiamo facendo qui per aiutare il popolo ucraino e impedire che il massacro continui, ma riguarda il modo in cui saranno i vostri figli e nipoti in termini di libertà”. “Siamo in una nuova fase. La vostra generazione, siamo ad un punto di svolta”, ha continuato. “La domanda è: chi prevarrà? Prevarrà la democrazia e i valori che condividiamo? O prevarranno le autocrazie? Questo è davvero ciò che è in gioco”, ha aggiunto.