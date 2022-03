Ucraina-Russia, Casa Bianca: “Non useremo armi chimiche in nessun caso”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti non ricorreranno ad armi chimiche “in nessuna circostanza”, indipendentemente da cosa farà la Russia nella guerra in Ucraina. Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, dopo alcune news relative alle dichiarazioni del presidente americano.

Ieri Biden aveva detto a Bruxelles che avrebbe risposto “allo stesso modo” di fronte ad un ipotetico attacco chimico russo in Ucraina, ma non aveva fornito altri dettagli. Sullivan ha voluto oggi chiarire che Mosca pagherà “un alto prezzo” se ricorrerà ad armi chimiche. Ma ha voluto sottolineare che “gli Stati uniti non hanno intenzione di usare armi chimiche. Punto. In nessuna circostanza”.