Ucraina-Russia, che fine ha fatto il generale Muradov?

(Adnkronos) – “Come affermato dai social media russi, è molto probabile che il ministero russo della Difesa abbia silurato il colonnello generale Rustam Muradov dal comando del Gruppo delle forze orientali (Egf) in Ucraina”. E’ quanto si legge nell’aggiornamento dell’intelligence britannica nel rapporto quotidiano sulla situazione in Ucraina diffuso dal ministero della Difesa di Londra, che sottolinea come sotto il comando di Muradov l’Egf abbia subito “perdite eccezionalmente pesanti negli ultimi mesi” dopo “assalti concepiti male che hanno più volte fallito nel tentativo di conquistare Vuhledar nel Donetsk”. Operazioni che, si evidenzia, “hanno attirato forti critiche”, anche dalle “truppe di Muradov”.

Muradov, ricorda la valutazione, “ha assunto il comando dell’Egf dopo il tentativo disastroso di assaltare Kiev dal nordovest durante le fasi iniziali dell’invasione su vasta scala” ed è il militare russo più alto in grado silurato dall’inizio dell’anno. Ma è probabile, conclude l’aggiornamento, che non sia l’ultimo dato che “la Russia continua a non raggiungere i suoi obiettivi nel Donbass”.