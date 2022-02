Ucraina-Russia, De Zerbi e il suo staff bloccati in hotel a Kiev

(Adnkronos) – Il precipitare della crisi tra Russia e Ucraina, con Kiev sotto attacco da parte dei russi, ha bloccato in hotel nella capitale ucraina il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, e il suo staff composto di 8 persone. Dopo l’invasione la Federcalcio ucraina ha annunciato la sospensione del campionato che sarebbe dovuto ripartire nel weekend, al momento l’aeroporto di Kiev è chiuso.

Con De Zerbi e il suo staff sono bloccati in hotel gran parte dei giocatori, lo Shakhtar era rientrato dal ritiro in Turchia, dove aveva continuato la preparazione durante la pausa invernale del campionato, sabato era in programma la trasferta in casa del Metalist di Kharkiv.