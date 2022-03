Ucraina-Russia, Erdogan: “Compromesso possibile su 4 questioni su 6”

(Adnkronos) – E’ possibile che Russia e Ucraina riescano ad arrivare a un compromesso su quattro delle sei questioni al centro dei negoziati, mentre restano le controversie territoriali. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando della crisi tra Kiev e Mosca sul volo di ritorno dal vertice Nato a Bruxelles e citato dall’emittente Trt.

Per Erdogan dimostra ”una leadership intelligente” la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di indire un referendum sui compromessi concordati con la Russia per mettere fine alla guerra, riporta l’emittente Ntv, aggiungendo che Erdogan ha spiegato che la Turchia non può imporre sanzioni alla Russia per le sue necessità energetiche.