Ucraina-Russia, ex segretario Nato: “In un certo modo membri partecipano a guerra”

(Adnkronos) – L’ex segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen ritiene che i membri dell’Alleanza “in un certo modo” partecipino alla guerra in Ucraina, poiché la aiutano con le armi, ma la Nato in quanto tale non fa parte del conflitto e non invierà truppe lì.

“La Nato non è parte della guerra. Ma non dovremmo nascondere che ogni singolo membro dell’Alleanza è parte della guerra”, ha detto Rasmussen durante una discussione nella commissione per gli affari esteri e la difesa del Parlamento europeo. Allo stesso tempo, l’ex segretario generale della Nato ha sottolineato che l’Ucraina ha il diritto di difendersi e chiedere aiuto ai suoi partner, pertanto l’aiuto militare degli alleati è conforme al diritto internazionale secondo la Carta delle Nazioni Unite.

“Non dovremmo sorprenderci del fatto che in misura maggiore o minore partecipiamo a questa guerra per proteggere l’Ucraina. Ciò è pienamente in linea con il diritto internazionale”, ha detto, aggiungendo di essere personalmente per la fornitura di tutta la necessaria assistenza a Kiev, perché “la pace con un dittatore non porterà alla pace, ma al conflitto e alla guerra”.