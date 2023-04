Ucraina-Russia, Kiev prepara controffensiva per estate

(Adnkronos) – Ucraina pronta alla controffensiva, ma la decisione sarà presa all’ultimo momento. Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal – alla vigilia della sua visita negli Stati Uniti come riferisce Ukrinform – ha affermato che già in estate potrebbe iniziare una controffensiva su larga scala delle forze ucraine contro la Russia.

Il premier ha osservato che Kiev non sente pressioni da parte dei partner riguardo a quando è meglio iniziare operazioni attive. “Tutti i nostri amici e partner comprendono chiaramente che per lanciare una controffensiva è necessario essere pronti al 100% e ancora di più”, ha sottolineato il capo del governo ucraino.

“Abbiamo più volte dimostrato di potercela fare. Chiediamo ai nostri partner internazionali più potenziale militare, come carri armati, munizioni, aerei e veicoli blindati”, ha aggiunto, confermando che l’Ucraina sta davvero subendo perdite in termini economici e di vite umane, “e queste perdite stanno davvero causando gravi danni a tutti noi”.

In ogni caso, la decisione sulle modalità della controffensiva ucraina verrà presa “all’ultimo momento” e la fuga di documenti riservati dal Pentagono non influenzerà l’operazione poiché tutte le informazioni sui piani militari sono classificate, ha sottolineato dal canto suo il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Oleksii Danilov, in un’intervista alla testata tedesca Tagesschau.

Secondo Danilov, l’Ucraina è in costante contatto con i suoi principali alleati, come Usa, Gran Bretagna, Germania e Polonia, ma riguardo determinate operazioni come appunto la controffensiva prevista in primavera restano segrete le informazioni relative al numero di unità che saranno impiegate, a quali forze saranno coinvolte e verso quale direzione muoveranno.

“Se qualcuno pensa di averle, mi congratulo con lui. Ma non so da dove possano averle prese. Il quartier generale del comandante in capo prenderà la decisione di lanciare la controffensiva pianificata all’ultimo momento. Se qualcuno pensa che abbiamo una sola opzione, allora non è così. Anche tre opzioni non sono sufficienti”, ha dichiarato Danilov.

Kuleba: “Blinken ha respinto dubbi su capacità vittoria Kiev”

Il segretario di Stato Antony Blinken ha assicurato al collega ucraino Dmytro Kuleba che gli Stati Uniti respingono “ogni dubbio sulla capacità dell’Ucraina di vincere sul campo di battaglia”, ha affermato Kuleba su Twitter.

“Durante la nostra telefonata di oggi (ieri nedr), il segretario di stato Blinken ha riaffermato il granitico sostegno americano e fortemente respinto ogni tentativo di porre in dubbio la capacità ucraina di vincere sul campo di battaglia. Gli Stati Uniti rimangono un partner fidato dell’Ucraina, concentrato sull’avvicinare la nostra vittoria e assicurare una pace giusta”, ha aggiunto Kuleba.