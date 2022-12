Ucraina-Russia, Macron: “Parlerò con Putin, negoziare è possibile”

(Adnkronos) – Emmanuel Macron conferma l’intenzione di parlare con Vladimir Putin, anticipata nei giorni scorsi da fonti dell’Eliseo, per cercare una via d’uscita rispetto alla guerra tra Ucraina e Russia. In un’intervista alla tv americana Abc in occasione della sua visita a Washington, il presidente francese ha detto che nei prossimi giorni avrà un colloquio telefonico con il presidente russo, con cui l’ultimo contatto risale all’11 settembre. Putin “ha commesso un errore – ha detto Macron – È impossibile tornare al tavolo e negoziare qualcosa? Penso che sia sempre possibile”. Poi il presidente ha spiegato che per il colloquio con il presidente russo voleva aspettare la visita a Washington e “avere una discussione approfondita con il presidente Biden e i nostri team”.