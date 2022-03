Ucraina-Russia, Nato: “Putin fermi guerra e ritiri forze militari”

(Adnkronos) – “Noi condanniamo l’invasione russa dell’Ucraina nei termini più forti possibile. Chiediamo al presidente Putin di fermare immediatamente questa guerra e ritirare le forze militari dall’Ucraina e chiediamo alla Bielorussia di mettere fine alla sua complicità”. Così i leader della Nato nella dichiarazione finale del vertice straordinario di Bruxelles.

La Nato chiede quindi alla Russia di mettere “immediatamente” fine alla guerra, “implementando immediatamente un cessate il fuoco” e c

hiede a Mosca di impegnarsi in maniera “costruttiva” e “credibile” in un negoziato con Kiev per ottenere “risultati concreti”.



“L’escalation retorica” del presidente russo Vladimir Putin è “irresponsabile e destabilizzante”, affermano i capi di Stato e di governo dell’Alleanza atlantica. I leader della Nato affermano che l’attacco della Russia all’Ucraina “minaccia la sicurezza mondiale” e che “l’assalto alle norme internazionali rende il mondo meno sicuro”.



La Nato chiede inoltre a tutti gli Stati, compresa la Cina, di sostenere l’ordine internazionale e di “astenersi dal sostenere in alcun modo lo sforzo bellico russo” e di astenersi da “qualsiasi azione che aiuti la Russia ad aggirare le sanzioni”, quanto si legge nella dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza atlantica.