Ucraina-Russia, news in 6 lingue: giornalista da record a Kiev – Video

(Adnkronos) – News da Kiev sulla crisi Ucraina-Russia in 6 inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, francese e lussmburghese. Dettaglio non trascurabile: a dare le ultime notizie e a spiegare cosa succede è sempre lo stesso giornalista poliglotta. Quando in Ucraina si sono alzati i venti di guerra, si è ovviamente iniziato a mobilitare anche il fronte mediatico, quello dei corrispondenti e dei collegamenti dalle zone calde per le emittenti di tutto il mondo. Ma in questi giorni da Kiev spesso è uno stesso giornalista, Philip Crowther, a collegarsi con le news di mezzo mondo, passando con disinvoltura dall’inglese, al tedesco, al francese, a spagnolo, portoghese e lussemburghese per raccontare gli ultimi sviluppi della crisi ucraina.

I video in cui sono montati gli stand up di Crowther nelle sei differenti lingue e per le differenti testate giornaliste, con alle spalle l’immancabile sfondo della Maidan di Kiev, stanno diventando virali sui social, provocando grandi apprezzamenti anche dai colleghi.

“Fantastico, supermeraviglioso, grandissimo l’inviato poliglotta di Ap in Ucraina”, scrive su Twitter la giornalista Jeanne Perego del 42enne giornalista dell’Associated Press a Kiev e delle sue corrispondenze poliglotte. Nato in Lussemburgo da padre britannico e madre tedesca, Crowther è stato corrispondente dalla Casa Bianca per France24. Lo spagnolo e il portoghese li ha imparati all’università, al King’s College di Londra, dove si è laureato in Studi Ispanici.