Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 19 aprile

(Adnkronos) – La guerra tra Russia e Ucraina arriva al 55esimo giorno. Nelle notizie e news dell’ultima ora di oggi, martedì 19 aprile, l’intensificarsi dell’offensiva di Mosca nell’est del Paese, alla conquista del Donbass. Nella notte missili su Kharkiv e Mykolaiv. Ancora sotto attacco anche le acciaierie Azovstal a Mariupol.

ORE 7.10 – Emmanuel Macron non esclude di andare in Ucraina, ma a condizione di potere fare qualcosa di utile. Il presidente francese lo ha detto in un’intervista a France 5: “Io tornerò a Kiev, ma ci ritornerà per fare qualcosa di utile, non solo per testimoniare un sostegno”.

ORE 6.50 – Alle 15.45 ora italiana il presidente americano Joe Biden avrà una nuova telefonata in videconferenza con i leader dei Paesi alleati e partner per discutere del sostegno all’Ucraina. E’ quanto si legge sull’agenda della Casa Bianca.