Ucraina-Russia, Peskov: “Putin non ha mai rifiutato incontro con Zelensky”

(Adnkronos) – “In linea di principio Vladimir Putin non ha mai rifiutato di incontrare Volodymyr Zelensky”. Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dopo le parole del ministro degli Esteri turco Mehmet Cavusoglu, secondo cui il faccia a faccia tra i due presidenti “dipende dal fatto che Putin dica sì”. “Abbiamo detto che in linea di principio, il presidente non ha mai rifiutato un tale incontro, ma dovrebbero essere preparate le condizioni appropriate per questo, vale a dire il testo del documento “, ha detto il portavoce del Cremlino, riferendosi all’accordo che le due parti dovrebbero firmare per mettere fine alla guerra. Ma “al momento non ci sono novità su questo”, ha aggiunto.