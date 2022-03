Ucraina-Russia: piano Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca per stop guerra

(Adnkronos) – Un piano d’azione in dieci punti che l’Unione europea dovrebbe attuare per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo hanno messo a punto Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia. A spiegarlo, in un articolo su Politico, è il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. ”E’ passato un mese da quando la Russia ha lanciato l’offensiva contro l’Ucraina. Da allora, l’Occidente ha imposto quattro pacchetti di sanzioni contro la Russia, ma la guerra continua. E’ chiaro che non sono misure sufficienti. Occorre fare molto di più e, in fretta”, ha detto Morawiecki.

Il primo punto del piano prevede che tutte le banche russe siano disconnesse dal sistema di pagamento internazionale Swift. In caso contrario, si legge, l’economia russa si adatterà alle nuove condizioni entro poche settimane. In secondo luogo si chiede ai Paesi della Ue di introdurre ”una politica di asilo unificata per i soldati russi che si rifiutano di combattere per il regime criminale a Mosca”. Terzo, ”la propaganda russa in Europa deve essere fermata del tutto”. E, ”quarto, le navi russe devono essere bloccate nei porti europei”.

Inoltre, afferma il quinto punto, ”è necessario imporre lo stesso blocco del trasporto su strada in entrata e in uscita dalla Russia”. In merito alle sanzioni, al sesto punto il documento afferma che ”devono essere imposte non solo agli oligarchi, ma anche al loro intero ambiente imprenditoriale”. Inoltre, ”settimo, i visti devono essere sospesi per tutti i cittadini russi che vogliono entrare nell’Ue: il popolo russo deve capire che è colpito da questa guerra”. L’ottavo punto riguarda il fatto che ”le sanzioni devono essere imposte a tutti i membri del partito ‘Russia Unita’ di Putin”. Inoltre, ”nono, deve essere introdotto un divieto totale all’esportazione in Russia di tecnologie che possono essere utilizzate per scopi militari”. Per finire, il decimo punto afferma che ”la Russia deve essere esclusa da tutte le organizzazioni internazionali: non ci si può sedere allo stesso tavolo con i criminali”.