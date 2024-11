Ucraina, Russia prepara 50mila uomini per attacco nel Kursk

(Adnkronos) –

La Russia prepara l’attacco. Le forze armate di Mosca hanno radunato 50.000 uomini, compresi soldati nordcoreani, per sferrare l’assalto ai reparti dell’Ucraina e riconquistare la regione di Kursk, occupata da Kiev sin dall’inizio di agosto. Il piano russo per la svolta nella guerra prende forma, come delinea il New York Times sulla base di informazioni e news provenienti da fonti americane e ucraine.

Il contributo di migliaia di soldati inviati da Kim Jong-un per sostenere Vladimir Putin appare determinante. Gli uomini messi a disposizione da Pyongyang e addestrati nelle ultime settimane in diverse basi russe consentono a Mosca di non modificare i propri piani nelle altre zone calde del fronte.

Secondo una nuova valutazione di Washington, la Russia sta ammassando forze nel Kursk senza bisogno di ritirare soldati dall’est dell’Ucraina – la sua principale priorità sul campo di battaglia – permettendo a Mosca di premere ora su più fronti contemporaneamente.

Le truppe russe hanno già recuperato parte del territorio conquistato dall’Ucraina oltre il confine e continuano a spingere nel Donetsk. Nelle ultime ore, in particolare, secondo il ministero della Difesa è stata conquistata la località di Volchenka, non lontano da Kurakhove, nel distretto di Pokrovsk.

Nel Kursk, secondo i funzionari americani, i russi stanno da tempo minacciando le posizioni ucraine con attacchi missilistici e fuoco di artiglieria, ma non hanno ancora iniziato l’assalto decisivo. Da Kiev affermano di aspettarsi nei prossimi giorni un attacco che coinvolga anche le truppe nordcoreane, visto che da giorni soldati di Mosca e Pyongyang si addestrano insieme per l’offensiva.

I funzionari americani sono fiduciosi che le truppe ucraine difficilmente lasceranno le loro posizioni e che le forze russe e nordcoreane subiranno probabilmente pesanti perdite, simili a quelle subite dalla Russia in Ucraina orientale.

Secondo gli analisti militari statunitensi, il numero attuale di morti e feriti delle truppe russe ammonta a una media di oltre 1.200 al giorno, soprattutto a causa delle avanzatissime tattiche di fuoco d’artiglieria in possesso di Kiev, che si sono rivelate devastanti per Mosca e lo saranno probabilmente anche per i nordcoreani, che combattono solo come fanteria leggera, senza disporre di veicoli corazzati.

Tuttavia, se la Russia dovesse guadagnare slancio, potrebbe non fermarsi al confine, ma tentare di respingere le forze ucraine ancora più lontano. Per i funzionari americani ancora non è chiaro se Kim Jong-un autorizzerà le sue forze a condurre operazioni prolungate in Ucraina o se queste sono destinate solo alla controffensiva del Kursk. Alcuni ritengono che la Corea del Nord potrebbe ordinare alle sue truppe di fermarsi al confine senza entrare in Ucraina.

Mosca, rispetto a Kiev, riesce a garantire un ricambio in prima linea riversando nuove risorse umani al fronte. Putin continua ad avere a disposizione ‘carne da cannone’ nonostante abbia perso quasi 700mila uomini tra morti e feriti dall’inizio della guerra. Il mese di ottobre appena concluso è stato pesantissimo secondo i numeri che emergono da un’intervista alla Bbc del capo di Stato Maggiore della Difesa del Regno Unito, l’ammiraglio Tony Radakin. Il militare parla di un “prezzo straordinario” per i russi mentre prosegue quella che il Cremlino avviò come “operazione militare speciale”.

“La Russia sta per raggiungere i 700.000 morti o feriti”, dice parlando di perdite per “piccole porzioni di territorio”. “Non c’è dubbio che la Russia stia ottenendo successi tattici e territoriali e che stia facendo pressioni sull’Ucraina”, aggiunge. Osserva, però, che Putin sta destinando più del 40% della spesa pubblica per difesa e sicurezza, un “onere enorme” per la Federazione che non fornisce un bilancio dei suoi caduti.