Ucraina-Russia, Putin: “Non abbiamo iniziato noi la guerra”

(Adnkronos) – “Non siamo stati noi a iniziare la cosiddetta guerra in Ucraina, al contrario, stiamo cercando di porvi fine”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel suo intervento al Valdai discussione club.

Con l’operazione militare speciale in Ucraina “stiamo difendendo la nostra civiltà”, è tornato a sostenere Putin. “Non so che tipo di civiltà venga difesa da coloro che sono in prima linea, ma noi difendiamo le nostre tradizioni, la nostra cultura e il nostro popolo”, ha detto Putin.