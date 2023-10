Ucraina-Russia, Romania accusa Mosca: drone avrebbe violato spazio aereo

(Adnkronos) – E’ di nuovo allarme in Romania. Un altro drone russo potrebbe essere finito nel territorio del Paese Nato mentre prosegue il conflitto in Ucraina dopo l’invasione russa iniziata il 24 febbraio dello scorso anno. Nella notte è scattata l’allerta per gli abitanti delle località di Galati e Tuclea. I radar hanno segnalato una potenziale violazione dello spazio aereo della Romania, forse un drone o un missile, in avvicinamento dall’Ucraina nella direzione di Galati.

Il ministero della Difesa di Bucarest ha fatto sapere che per ora non sono stati trovati oggetti compatibili con frammenti di un drone o un altro sul territorio della Romania, ma proseguono le ricerche vicino al confine con l’Ucraina.

Non è la prima volta che la Romania denuncia episodi simili. Nelle ultime settimane vicino alla località di Plauru – lungo il Danubio, di fronte al porto ucraino di Izmail – sono stati trovati rottami riconducibili a due droni russi. Un altro caso è stato denunciato nei pressi della località di Nufaru.