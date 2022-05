Ucraina-Russia, Scholz annuncia nuovi colloqui con Putin

(Adnkronos) – Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha anticipato a deputati della Commissione difesa del Bundestag la sua intenzione di riavviare colloqui con il Presidente russo, Vladimir Putin. “Ho sentito chiaramente che il Cancelliere ha anche annunciato una nuova iniziativa per colloqui con Putin”, ha spiegato il deputato della Spd, Wolfng Hellmich, in una intervista all’agenzia di stampa “Dpa”. Scholz ha spiegato che non valeva la pena parlare con Putin prima del suo discorso alla parata del 9 maggio, e sottolineato che il conflitto non può essere risolto senza canali di dialogo. Scholz aveva parlato diverse volte con Putin al telefono subito dopo l’inizio della guerra lo scorso 24 febbraio, ma l’ultimo contatto risale oramai al 30 marzo scorso.

Intanto, il ministero della Difesa tedesco ha annunciato di aver iniziato l’addestramento di militari ucraini all’uso del Panzerhaubitze 2000, un obice semovente da 155 mm. Lo rende noto la delegazione tedesca presso la Nato spiegando che, in coordinamento con l’Olanda, verranno consegnati all’Ucraina 12 sistemi militari di questo tipo. ”Stiamo anche rafforzando il fianco orientale della Nato”, si legge su Twitter. Martedì fonti del governo di Berlino avevano riferito che oltre 60 soldati ucraini erano arrivati in Germania per essere addestrati all’uso dei sistemi d’artiglieria tedeschi Panzerhaubitze 2000 per respingere l’invasione russa.