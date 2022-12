Ucraina-Russia, Zelensky tra i soldati in Donbass – Video

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato a sorpresa i soldati sulla linea del fronte in Donbass. “La prossima volta ci incontreremo nelle nostre Donetsk e Luhansk ucraine, e sono sicuro, anche in Crimea”, ha detto Zelensky in un messaggio registrato davanti ad una grande scritta giallo blu a indicare che si trovava Sloviansk, 40 km da Bakhmut, la città da mesi sotto assedio russo.

La visita avviene in coincidenza con la giornata delle forze armate, in quello che viene considerato il fronte più caldo della guerra. Ancora una volta, Zelensky si reca dai soldati vicino all’area dei combattimenti, mentre il presidente russo Vladimir Putin ancora non lo ha fatto.

Il leader del Cremlino è apparso ieri in un video mentre guida un’automobile sul ponte di Crimea, ma non si è mai recato nelle zone occupate dopo l’invasione del 24 febbraio. Il Cremlino ha recentemente fatto sapere che Putin andrà nel Donbass “a tempo debito”.