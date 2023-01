(Adnkronos) – “La situazione è preoccupante, già nelle ultime settimane Pd si è battuto in Parlamento per insistere su maggiore sforzo diplomatico e politica dell’Ue per creare le condizione per un cessate il fuoco. E’ chiaro che nel frattempo va confermato il supporto necessario alla resistenza ucraina”. Così Elly Schlein all’Aria che Tira su La7.