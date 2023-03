Ucraina, senatori Usa bipartisan in pressing: “Pentagono invii F-16”

(Adnkronos) – Un gruppo di senatori statunitensi bipartisan sta facendo pressioni sul Pentagono per inviare jet F-16 in Ucraina. In una lettera al segretario alla Difesa Lloyd Austin, ottenuta dal giornale statunitense Politico, otto senatori hanno scritto che il conflitto tra Russia e Ucraina è “ora in un momento critico”, sostenendo che i caccia F-16 potrebbero dare a Kiev un vantaggio mentre l’invasione a tutto campo di Mosca entra nel secondo anno.

“Dopo aver parlato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco il mese scorso con i leader statunitensi, ucraini e stranieri che lavorano per sostenere l’Ucraina – affermano i senatori – riteniamo che gli Stati Uniti debbano attentamente prendere in considerazione la fornitura di aerei F-16. Questa dotazione potrebbe rivelarsi un punto di svolta sul campo di battaglia”.

I senatori hanno chiesto ad Austin di fornire una valutazione entro la fine della settimana su una serie di fattori necessari per trasferire con successo gli F-16 in Ucraina. Gli sforzi bipartisan per convincere l’amministrazione Biden a inviare F-16, o facilitare altri Paesi a inviarli in Ucraina, sono stati rafforzati da valutazioni come quelle del generale Christopher Cavoli, il massimo comandante degli Stati Uniti e della Nato in Europa. Il mese scorso Cavoli ha detto ai legislatori a porte chiuse alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco che l’invio di armi avanzate, inclusi F-16 e missili a lungo raggio, potrebbe aiutare a rafforzare le difese dell’Ucraina.