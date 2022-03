Ucraina: stilista Mariotto, ‘t-shirt Zelensky parla al mondo, è modo per dire ‘sto combattendo’**

(Adnkronos) – “L’abbigliamento è un linguaggio chiaro. Zelensky ha difficoltà nel raggiungere un accordo e il suo è un modo per dire ‘io sto combattendo, in un modo o nell’altro ma sto combattendo’”. Così lo stilista Guillermo Mariotto, già giudice a ‘Ballando con le stelle’, commenta con l’AdnKronos la t-shirt verde militare indossata spesso dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nei suoi video per parlare alla nazione e ai potenti, da quando, un mese fa, è iniziato il conflitto.

Con la sua t-shirt verde militare “Zelensky vuole mandare un messaggio non solo al popolo ma al mondo intero – spiega Mariotto -. Non parla solo agli ucraini ma anche ai leader mondiali, a tutti. Il suo è un dichiararsi in guerra, e non lo fa solo sul campo ma anche attraverso l’abbigliamento”. Per Mariotto, “il fatto che un presidente indossi una t-shirt verde militare è significativo e un gesto molto patriottico”. Quanto alla contrapposizione nel vestiario con il presidente russo Vladimir Putin, apparso a Mosca fasciato in un cappotto da migliaia di euro, “è come vedere un gangster contro un poliziotto” chiosa Mariotto.