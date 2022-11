Ucraina, Stoltenberg: “Contributo importante dato dall’Italia”

(Adnkronos) – “Accolgo con grande favore il contributo importante che l’Italia sta dando per aiutare l’Ucraina a difendersi: avete dato centinaia di milioni di Euro in termini di aiuti umanitari e finanziari all’Ucraina”. A dichiararlo è stato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine del suo incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. “L’Italia è fianco a fianco con gli altri alleati per mantenere la pace in Europa e sostenere l’Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario”.

Stoltenberg ha quindi riferito che “nel nostro incontro abbiamo parlato anche delle sfide che provengono dal sud: la Nato è vigile, con la nostra operazione ‘Sea Guardian’ pattugliamo regolarmente il Mediterraneo, una missione per aiutare a contrastare l’immigrazione illegale”.