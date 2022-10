Ucraina, Stoltenberg: “Uso armi nucleari Nato estremamente remoto”

(Adnkronos) – L’arsenale atomico degli alleati Nato è “il deterrente ultimo” nelle mani dell’Alleanza “per preservare la pace”, ma “le circostanze in cui la Nato potrebbe dover usare armi atomiche sono estremamente remote”. Lo sottolinea il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles al termine della Ministeriale Difesa. In caso di uso di armi atomiche da parte della Russia contro l’Ucraina, aggiunge, “non entro esattamente nei dettagli di come risponderemmo, ma cambierebbe radicalmente la natura della guerra. Anche l’uso di un’arma atomica” relativamente “piccola” la cambierebbe. “Ci sarebbero conseguenze e i russi lo sanno”, dice Stoltenberg.

E’ “importante continuare a coordinarci” tra alleati nella Nato. “Prendiamo seriamente le minacce” della Russia riguardanti il possibile uso di armi nucleari. “Non ci faremo intimidire. Ogni uso di armi atomiche cambierebbe in maniera radicale la natura del conflitto” in Ucraina, ribadisce il segretario generale della Nato.