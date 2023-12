Ucraina, su Kiev missili e droni. 53 feriti tra cui 8 bambini

53 persone ferite al momento, tra cui 8 bambini. Questo è il bilancio che cresce rapidamente dopo i dieci droni e dieci missili balistici che sono stati lanciati nella notte dalla Crimea occupata dai russi contro la città di Kiev.

L’attacco è avvenuto secondo l’Aeronautica alle 3 ddlla mattina (quindi le 2 italiane) con droni partiti dall’area di Balaklava e altri missili balistici.

“At 3 am Russia launched ten ballistic missiles at sleeping residents in Kyiv. All intercepted, but debris severely affected residential areas. 53 injured, including children. Ballistic missiles make it to Ukraine in a few minutes, leaving no chance to take cover. World, are you watching?” ha scritto la politologa Maria Avdeeva su X.

Le strutture sono state danneggiate, in particolare un condominio e un ospedale pediatrico. «Un condominio è stato danneggiato, provocando l’evacuazione di 15 residenti, tra cui quattro bambini e due disabili. E un missile è caduto sul territorio di uno degli ospedali della capitale. Dei feriti, venti di loro, tra cui due bambini, sono stati ricoverati in ospedale. Trentatré feriti sono stati curati dai medici sul posto, tra cui sei bambini» ha raccontato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko.