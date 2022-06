Ucraina, Sullivan: “Da Usa nuovi sistemi di difesa aerea”

(Adnkronos) – Nel pacchetto di aiuti che gli Stati Uniti stanno definendo per l’Ucraina, ci saranno nuovi sistemi di difesa aerea, ha confermato il Consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, a margine del G7 in Germania.

“Vi posso confermare che siamo sul punto di definire un pacchetto di aiuti che includa capacità avanzate di difesa aerea”, ha detto Sullivan. “Come Joe Biden ha annunciato a Volodymir Zelensky, intendiamo definire un pacchetto che includa capacità avanzate di difesa a medio e lungo raggio, da destinare agli ucraini, insieme ad altri equipaggiamenti di cui hanno urgente bisogno, fra cui munizioni per artiglieria e sistemi radar contro le batterie”.

Zelensky ha parlato degli attacchi missilistici di ieri contro Kiev e ha detto ai leader del G7 che ha bisogno di “altre capacità di difesa aerea che possano abbattere missili in cielo”. Con Zelensky – ha riferito Sullivan – “si è parlato di questioni sensibili in modo dettagliato”. “E’ stato un reale colloquio sulla strategia”

“Stiamo ora cercando di definire – ha affermato il Consigliere per la sicurezza Usa – la nostra assistenza militare alle necessità immediate e particolari dell’Ucraina sul campo di battaglia, nel momento in cui se ne parla”.

Zelensky vuole una guerra breve, ha riferito Sullivan. “Ritiene che un conflitto lungo non sia nell’interesse degli ucraini per ragioni ovvie. Quindi vuole che i suoi militari e coloro che in Occidente sostengono i suoi militari facciano il massimo possibile nei prossimi mesi per mettere l’Ucraina nella posizione migliore possibile”.