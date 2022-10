(Adnkronos) – “Confermo la posizione del leader del mio partito” Silvio Berlusconi “totalmente in linea con la Nato, con l’Europa e contro l’inaccettabile invasione della Russia” ai danni dell’Ucraina. A ribadirlo il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, al suo arrivo a Bruxelles. La posizione “è chiara e non è in discussione”, aggiunge nella dichiarazione ai cronisti, prima in inglese e poi in italiano.