Ucraina, Times: “Putin pensa a test nucleare al confine”

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin intende dimostrare la sua determinazione ad usare armi di distruzione di massa effettuando un test nucleare al confine con l’Ucraina. Lo scrive oggi il Times, secondo il quale ritiene si che la Nato abbia già avvertito i suoi paesi membri.

Ieri, generale in pensione ed ex capo della Cia, David Petraeus, avvertito che le potenze occidentali avrebbero dovuto prendere sul serio le minacce sulle armi nucleari della Russia.”Solo per darvi un’ipotesi” nel caso “penso che risponderemmo eliminando ogni forza convenzionale russa che possiamo vedere e definire sul campo di battaglia in Ucraina e anche in Crimea ogni nave nel Mar Nero”, ha spiegato Petraeus.

Procede intanto spedito la procedura per la formalizzazione dell’annessione delle quattro regioni del sud est dell’Ucraina alla Federazione russa. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha anticipato che il Presidente Putin dovrebbe “con ogni probabilità” firmare oggi le leggi appena approvate dal Parlamento (ieri la Duma, oggi il Consiglio della Federazione).