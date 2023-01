Ucraina, Trump: “Accordo in 24 ore se fossi presidente”

(Adnkronos) – Donald Trump è convinto che potrebbe risolvere la guerra in Ucraina in 24 ore, se fosse presidente. L’ex inquilino della Casa Bianca lo ha esternato sul suo ‘Truth Social’ assicurando che se fosse stato ancora in carica al momento del suo inizio “la guerra tra Russia e Ucraina non sarebbe mai avvenuta”. Ma anche ora, “se lo fossi, potrei portare ad un accordo per porvi fine, tempo 24 ore”.

Trump aveva anche lamentato l’invio di carri da combattimento in Ucraina, una scelta, aveva detto, che rischia di “accrescere le ostilità”. “Prima i tank poi verranno le armi nucleari”, ha affermato, in un messaggio in cui chiedeva al suo successore, Joe Biden, di mettere fine a “questa guerra folle”.