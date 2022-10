Ucraina, Ue a politici Italia: “Sanzioni a Russia sono efficaci”

(Adnkronos) – Ci sono “molti studi” e “molti dati” che dimostrano che le sanzioni decise dall’Ue contro la Russia per la guerra in Ucraina “funzionano nel breve termine e anche nel lungo termine, minando la capacità dell’economia russa”. Lo sostiene la vice portavoce capo della Commissione europea Dana Spinant, rispondendo, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, in merito a dichiarazioni rilasciate ieri da politici italiani sull’utilità ed efficacia delle sanzioni decise dall’Ue nei confronti della Russia. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana non è stato citato esplicitamente nella domanda.

Sulle sanzioni alla Russia “l’Europa ha fatto bene ma dobbiamo tenere conto del fatto che affrontiamo un Paese che è molto più abituato di noi a soffrire dal punto di vista economico e bisogna stare attenti perché con le controsanzioni della Russia noi potremo cedere prima di loro”. Insomma “attenzione alle sanzioni perché se diventano un boomerang noi avremo grosse difficoltà”, ha detto ieri Fontana ospite questa sera a Porta a Porta.