UCRAINA. UNICEF: ALMENO 2.406 BIMBI UCCISI O FERITI DA INIZIO GUERRA -2

(DIRE) Roma, 18 nov. – Dall’agosto 2024, circa 170.000 persone

sono state costrette a lasciare le proprie case nell’est del

paese, con molti evacuati dalle aree dove si verificano intensi

combattimenti, aggiungendosi ai circa 3,6 milioni che rimangono

sfollati all’interno dell’Ucraina e gli oltre 6,7 milioni che

hanno trovato rifugio nei paesi esteri. In Europa, 9 rifugiati

Ucraini su 10 sono donne e bambini. Nelle regioni in prima linea,

quasi 3 milioni di persone hanno un disperato bisogno di

riscaldamento, acqua potabile e assistenza sanitaria, mentre

scuole e ospedali continuano a essere presi di mira. Secondo i

dati delle Nazioni Unite, negli ultimi mille giorni sono stati

danneggiati o distrutti almeno 1.496 istituti scolastici e 662

strutture sanitarie. Circa 1,7 milioni di bambini non hanno acqua

sicura e 3,4 milioni non hanno accesso a servizi igienici

centralizzati, aumentando il rischio di contrarre malattie in un

contesto di temperature in picchiata.

“Le scuole, gli ospedali e le infrastrutture civili non sono

solo edifici fisici, sono ancore di salvezza e simboli di

speranza per la ripresa e la resilienza dei bambini- ha

dichiarato Russell- I bambini ucraini devono essere protetti

dagli orrori duraturi di questa guerra. Il mondo non può rimanere

in silenzio mentre soffrono”.

Nonostante le sfide impegnative, l’Unicef e i suoi partner

rimangono impegnati sul campo a fornire assistenza sanitaria di

emergenza, supporto psicosociale, istruzione e servizi essenziali

a coloro che hanno maggiormente bisogno di aiuto. Nel 2024,

l’appello umanitario dell’Unicef di 633,6 milioni di dollari per

i bambini nel paese e coloro che vivono come rifugiati nei paesi

vicini rimane sotto finanziato del 30%.

L’Unicef continua a chiedere che il diritto umanitario

internazionale venga rispettato proteggendo i bambini e le

infrastrutture fondamentali per la loro sopravvivenza. La

priorità deve essere la fine immediata dell’uso di armi esplosive

nelle aree popolate e di tutte le gravi violazioni contro i

bambini. Insieme ai suoi partner, l’Unicef è impegnato a

sostenere le risposte immediate che salvano la vita, gettando al

