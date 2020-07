Ucraina, uomo armato ha preso in ostaggio 20 persone su un autobus

Alle 9.25 di questa mattina un uomo armato ha preso in ostaggio circa venti persone su un autobus a Lutsk, in Ucraina, a 400 km da Kiev. Lo ha reso noto la polizia in una nota su Facebook.

Il sequestratore, in possesso di armi e granate, ha detto agli agenti di chiamarsi Maksim Plokhim, ma il vero nome dovrebbe essere Maksym Kryvosh. La forze dell’ordine di Lutsk hanno isolato la città e iniziato l’operazione ‘Ostaggi’ per liberare le persone sequestrate nel bus.

A passenger bus with nearly 20 people on board has been hijacked by a gunman armed with explosives in the western Ukrainian city of Lutsk.https://t.co/du5ZraMnSG

— TIMES NOW (@TimesNow) July 21, 2020