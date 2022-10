Ucraina, Usa ad americani: “Lasciate il Paese quando sarà sicuro farlo”

(Adnkronos) – Dopo il massiccio raid di bombardamenti lanciato dalla Russia, gli Stati Uniti esortano i propri cittadini in Ucraina a stare al riparo e lasciare il Paese se e quando potranno farlo in modo sicuro. “La Russia ha lanciato attacchi contro le infrastrutture civili ucraine ed edifici governativi a Kiev e in altri posti – si legge in una dichiarazione dell’ambasciata Usa in Ucraina – gli attacchi continui della Russia costituiscono una minaccia diretta ai civili e alle infrastrutture civili”.

“L’ambasciata degli Stati Uniti esorta i cittadini americani a stare al riparo e a lasciare l’Ucraina usando mezzi privati disponibili, quando sarà sicuro farlo”, continua la nota sottolineando che “la situazione della sicurezza è estremamente volatile e potrebbe deteriorare senza un preavviso. I cittadini americani – conclude – devono rimanere vigili e adottare misure appropriate per aumentare la propria sicurezza”.