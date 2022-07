Ucraina, Usa: “Cittadini americani lascino il paese”

(Adnkronos) – L’ambasciata americana a Kiev esorta i cittadini americani “a partire immediatamente dall’Ucraina”. E’ quanto si legge in un avviso urgente sul sito dell’ambasciata che invita anche gli americani a non recarsi nel paese.

“La situazione della sicurezza in Ucraina – recita l’avviso- continua ad essere violenta e imprevedibile a causa degli attacchi militari russi in corso, con combattimenti attivi nel paese e condizioni incerte di sicurezza. L’ambasciata americana esorta i cittadini a non entrare in Ucraina e quanti sono in Ucraina a partire immediatamente, usando privatamente le opzioni di trasporto terrestre, se sicure”.

L’ambasciata invita anche ad evitare “grandi riunioni e d eventi organizzati” che potrebbero essere bersaglio dei russi ovunque in Ucraina, “anche nelle regioni occidentali”.