Ucraina, Usa: “Sarà una catastrofe se Russia userà armi nucleari”

(Adnkronos) – Ci saranno conseguenze “catastrofiche” se la Russia decide di usare un’arma nucleare in Ucraina. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. “Se la Russia oltrepasserà questa linea ci saranno conseguenze catastrofiche per la Russia. Gli Stati Uniti risponderanno in modo decisivo. Ora, attraverso i canali privati, abbiamo spiegato in modo più dettagliato esattamente cosa significherebbe”, ha detto Sullivan intervistato dalla Nbc. “Vogliamo stabilire il principio che ci saranno conseguenze catastrofiche, ma non impegnarci in un gioco retorico di occhio per occhio”, ha quindi aggiunto in una intervista all’Abc. ”I russi devono capire che ci stiamo preparando per ogni evenienza e faremo il necessario per dissuadere la Russia dal fare questo passo. E se lo fanno, risponderemo in modo decisivo”, ha detto Sullivan.

Gli Stati Uniti imporranno ulteriori sanzioni economiche contro la Russia se il Cremlino andrà avanti con i suoi referendum “farsa” nei territori dell’Ucraina occupati dalle forze russe. Nei prossimi giorni ci saranno ”ulteriori sanzioni rafforzate, comprese sanzioni contro entità e società al di fuori della Russia che supportano la macchina da guerra russa o supportano questi referendum farsa”.