Ucraina, von der Leyen: “Decimo pacchetto sanzioni da 10 miliardi”

(Adnkronos) –

Il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina “che puntiamo ad avere entro il 24 febbraio avrà un volume di circa 10 miliardi di euro”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Kiev. “E’ un pacchetto massiccio” dice. Subito dopo una visita in un ufficio postale a Kiev oggi “c’è stato un raid aereo e siamo dovuti andare in un rifugio” racconta, aggiungendo che “questo mostra qual è la realtà di ogni giorno qui”.

L’Unione Europea fornirà all’Ucraina “35 milioni di lampadine a Led”, che consumano meno di quelle a incandescenza, inefficienti e considerate ormai obsolete. “I cittadini ucraini potranno ritirarle all’ufficio postale, scambiandole con quelle vecchie – conclude -. Ogni kilowatt di energia risparmiata è prezioso per contrastare la guerra energetica della Russia”.