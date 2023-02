Ucraina, Zelensky: “9 anni fa aggressione Crimea, riprendendola avremo pace”

(Adnkronos) – “Nove anni fa è iniziata l’aggressione russa in Crimea, riprendendo la Crimea ristabiliremo la pace”. E’ quanto scrive Volodymyr Zelensky su Twitter ricordando che in questi giorni nel 2014 si registrarono i fatti che portarono all’annessione della Crimea da parte della Russia. “Questa è la nostra terra, il nostro popolo, la nostra storia: riporteremo la bandiera dell’Ucraina in ogni angolo del Paese”, ha aggiunto il presidente ucraino.

KIEV: “NO DISCUSSIONE CON MACRON E SCHOLZ SU GARANZIE SICUREZZA NATO” – “Nel recente incontro di Olaf Scholz e Emmanuel Macron con il presidente Zelensky non ha avuto nessun ruolo” la discussione delle possibili garanzie di sicurezza Nato per l’Ucraina. Lo ha dichiarato un portavoce del governo ucraino dopo che il Wall Street Journal nei giorni scorsi ha pubblicato un articolo secondo il quale Francia e Germania, insieme a Regno Unito, starebbero “preparando un accordo Nato-Ucraina che comprende meno protezioni per l’Ucraina come membro Nato e sembra riflettere il desiderio di fare pressioni su Kiev affinché accetti un accordo negoziale” con concessioni.