Ucraina, Zelensky: “Controffensiva avanza, Russia non guadagna terreno”

(Adnkronos) –

“Avanziamo o difendiamo le posizioni. Non perdiamo terreno”. Volodymyr Zelensky fa il punto sulla controffensiva che l’Ucraina sta conducendo nella guerra contro la Russia. Il presidente nega che le forze di Mosca stiano avanzando e rivendica risultati positivi conquistati dai soldati di Kiev. “In alcune zone i nostri guerrieri stanno avanzando, in altre aree stanno difendendo le posizioni e resistono agli attacchi più intensi portati dagli invasori. Non abbiamo perso posizioni”, dice Zelensky nel consueto messaggio su Telegram.

“L’operazione continua secondo i piani”, fa eco il comandante in capo delle forze ucraine, Valery Zaluzhny, in un video postato su Facebook che lo ritrae assieme ai vertici militari, mentre esamina delle mappe militari.

“Assieme al capo di stato maggiore ucraino, generale Serhii Shaptala, lavoriamo in gruppi di truppe che eseguono i compiti più difficili in aree dove sono combattute le battaglie più feroci”, dice Zaluzhny rilanciato da Ukrainska pravda. Il comandante in capo ucraino sottolinea che i russi, per fermare la controffensiva ucraina, hanno dispiegato un sistema di fortificazioni con campi densamente minati e un gran numero di uomini. Tuttavia i soldati ucraini fanno il possibile per liberare il territorio ucraino e “l’operazione continua secondo i pian'”. Il video è stato diffuso dopo che nei giorni scorsi il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che Zaluzhny non si trova in Ucraina.

Nel dettaglio, appare “al momento complicata” la situazione nell’est dell’Ucraina: i russi vi hanno concentrato le truppe e vanno all’offensiva, dice su Telegram la vice ministra ucraina della Difesa, Hanna Maliar.

“Al momento la situazione nell’est dell’Ucraina è complicata. I russi conducono un’offensiva attiva sui fronti di Lyman e Kupiansk, cercando di prendere l’iniziativa. Lanciano anche spesso attacchi. Sono in corso intensi combattimenti. Le nostre truppe si comportano con coraggio di fronte alle forze prevalenti russe e non le lasciano avanzare”, afferma Maliar.

Secondo la vice ministra, i russi non hanno rinunciato all’obiettivo di avanzare negli oblast di Donetsk e Luhansk e hanno concentrato in Ucraina orientale molte unità, soprattutto truppe d’assalto.