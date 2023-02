Ucraina, Zelensky: “E’ stato anno di dolore, sarà anno di vittoria”

(Adnkronos) – ”Il 24 febbraio milioni di noi hanno fatto una scelta: non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non siamo fuggiti, ma abbiamo affrontato il nemico. Resistenza e lotta”. Lo ha scritto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky su Telegram nel giorno dell’anniversario dell’invasione russa. ”E’ stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E questo sarà l’anno della nostra invincibilità. Sappiamo che questo sarà l’anno della nostra vittoria”, ha aggiunto.

Usa



”Un anno fa, il presidente Putin pensava che avrebbe rapidamente preso il controllo di Kiev. Poi ha incontrato il coraggio dell’Ucraina e la volontà di ferro delle nazioni di tutto il mondo”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Twitter a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina.

Gli Stati Uniti forniranno altri due miliardi di dollari in assistenza per la sicurezza all’Ucraina. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan alla Cnn, affermando che ”gli Stati Uniti hanno annunciato altri due miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza dell’Ucraina” nell’ottica di ”cosa possiamo fare per dare all’Ucraina gli strumenti di cui ha bisogno per vincere”. Sullivan ha aggiunto che “continueremo a lavorare con loro mese per mese per capire se ci sono altri strumenti di cui hanno bisogno”.

Ue



”Un anno di brutale aggressione russa. Un anno di eroica resistenza ucraina. Un anno di solidarietà europea. Davanti a noi c’è un futuro di unità”. Così su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Rivolgendosi agli ucraini, ha detto che ”state combattendo per la libertà, per la democrazia e per il vostro posto nell’Unione europea. Siamo con voi, per tutto il tempo necessario”.