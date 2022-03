Ucraina, Zelensky: “I russi vogliono arrivare a Berlino”

“I russi vogliono arrivare a Berlino”. L’avvertimento arriva dal presidente ucraino Zelesnky. Il quale, come ogni giorno, torna a parlare attraverso i social, al suo popolo e al mondo intero. Nel nuovo messaggio parla direttamente all’Europa: “Stiamo combattendo per la nostra salvezza contro uno dei più numerosi eserciti del mondo, contro razzi, bombe, artiglieria, aerei e elicotteri sui quali i russi già scrivono ‘A Berlino’ perché vogliono andare oltre l’Ucraina. Vogliono andare ovunque e venire da voi”.

Ha spiegato il presidente ucraino: “Noi combattiamo contro gli occupanti che uccidono i rifugiati per strada, che uccidono i civili, che creano la fame per tante città e bruciano interi quartieri residenziali. In queste tre settimane di guerra sono morti 115 bambini. Questa è la guerra più terribile in Europa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale”.

Secondo Zelensky è la fame di distruzione che spinge la Russia ad attaccare. E il conflitto potrebbe allargarsi: “Ciò che ci accomuna con l’Europa è la voglia di vivere liberi. Ciò che invece motiva la Russia a combattere contro di noi è la voglia di distruggere tutto ciò, tutti i nostri valori, tutti i vostri valori. Perché noi siamo voi”.

Conclude il presidente dell’Ucraina: “Siamo ucraini, siamo parte dell’Europa e per questo vogliamo stare con l’Europa e noi combattiamo per questo. E ciò che voi potete conquistare semplicemente in piazza, facendo pressione sui vostri politici affinché l’Ucraina diventi parte dell’Unione Europea. Tedeschi, voi avete forza. L’Europa ha la forza più grande di qualsiasi razzo, di qualsiasi carro armato”.