(Adnkronos) – “Non credo che la Russia userà queste armi, non credo che il mondo glielo permetterà”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Bild, in riferimento al possibile ricorso ad armi nucleari nel conflitto in Ucraina da parte di Mosca. Zelensky ha anche esortato l’Occidente a non lasciarsi ricattare da Vladimir Putin e ha accusato il presidente russo di voler “affogare l’Ucraina nel sangue”, compreso il sangue dei soldati russi.