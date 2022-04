Ucraina, Zelensky: “Prepararsi a possibilità che Putin usi armi nucleari”

(Adnkronos) – “Tutti i Paesi del mondo” dovrebbero prepararsi alla possibilità che Vladimir Putin possa usare armi nucleari tattiche nella guerra in Ucraina. E’ l’avvertimento rilanciato da Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Cnn. “Non solo io, tutto il mondo, tutti i Paesi dovrebbero essere preoccupati”, ha affermato il presidente ucraino, secondo cui la Russia potrebbe decidersi a usare armi nucleari o chimiche perché “per loro la vita delle persone non vale niente”. “Dovremmo pensare di non avere paura – ha continuato – non avere paura, ma essere pronti. Ma non si tratta di una questione per l’Ucraina, non solo per l’Ucraina ma per tutto il mondo penso”.

“L’intelligence ucraina e i partner stranieri non vedono alcun segno che la Russia possa usare armi nucleari contro l’Ucraina”, riporta però Ukrainiska Pravda, citando il Ministero della Difesa dell’Ucraina.