Ucraina, Zelensky: “Zaporizhzhia bombardata con ferocia bestiale”

(Adnkronos) – “Zaporizhzhia. In questo momento, un missile russo ha colpito un edificio a più piani. La Russia sta bombardando la città con una ferocia bestiale. Si spara sulle aree residenziali dove vivono persone comuni e bambini. Lo Stato terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro Stato, il nostro popolo”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre è in corso a Zaporizhzhia un attacco russo.

“Questo non deve diventare ‘un giorno come un altro’ in Ucraina o in qualsiasi altra parte d’Europa o del mondo. Il mondo ha bisogno di maggiore unità e determinazione per sconfiggere più rapidamente il terrore russo e proteggere le vite umane”, ha aggiunto.

Il presidente ucraino ha visitato oggi a sorpresa la linea del fronte nei pressi di Bakhmut, la località nell’est del Paese sotto assedio dei russi da settimane. Lo ha reso noto il suo ufficio, secondo cui Zelensky “ha ascoltato le informazioni sulla situazione operativa e sul corso delle ostilità al fronte”.

“Sono onorato di essere qui oggi, nell’est del Paese, nel Donbass, e di premiare i nostri eroi, di ringraziarvi, di stringere le vostre mani. Grazie perché proteggete lo stato, la sovranità e l’est dell’Ucraina”, ha detto ai militari.