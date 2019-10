Udine, otto arresti per truffa aggravata. In manette imprenditore Blasoni

Otto arresti operati oggi dalle Fiamme Gialle di Udine per truffa aggravata. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è articolata in perquisizioni e sequestri per 10 milioni di euro. Seguono aggiornamenti.

Aggiornamento ore 7,30

L’operazione odierna della Fiamme Gialle è da ricondurre in un procedimento per truffa aggravata in materia di spesa socio-sanitaria, a discapito dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia.

Aggiornamento ore 8,30

Anche l’imprenditore Massimo Blasoni è stato arrestato oggi durante l’operazione delle Fiamme Gialle di Udine. Si tratta del patron della società “Sereni orizzonti“, che opera nell’assistenza per anziani e gestisce comunità terapeutiche-riabilitative per minorenni, dislocate in tutta Italia.

Aggiornamento ore 10,06