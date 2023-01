Udinese-Bologna 1-2, Sansone e Posch firmano rimonta

(Adnkronos) – Il Bologna trova il primo successo del 2023 imponendosi per 2-1 in rimonta contro l’Udinese. Alla Dacia Arena le due squadre danno vita ad una partita divertente che vede passare in vantaggio i friulani padroni di casa dopo 10′ grazie a un gran gol di Beto, che cinque minuti dopo raddoppia. Il Var però annulla la seconda rete per una posizione di fuorigioco di Becao. Pareggia Sansone nel finale di primo tempo, ma il Var annulla anche questo gol sempre per fuorigioco. Al 59′, però, il nuovo pareggio di Sansone è regolare, poi nel finale Posch di testa firma il sorpasso. Per l’Udinese, che resta ferma all’ottavo posto in classifica con 25 punti, è la decima gara senza vittorie, mentre i rossoblù felsinei salgono a quota 22 in undicesima piazza.