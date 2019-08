Udinese Milan: come vederla in diretta tv e live streaming oggi, 25 agosto 2019

Udinese Milan apre la prima domenica di Serie A del campionato di calcio 2019-2020. Il match tra Udinese e Milan si disputerà alle ore 18 di oggi, domenica 25 agosto 2019 allo stadio Dacia Arena di Udine.

Udinese Milan: come vederla in streaming e in diretta tv

Per guardare in diretta tv e streaming l’incontro della prima giornata della Serie A 19/20 si potrà sfruttare l’abbonamento a Sky che trasmette live in esclusiva la partita. Udinese Milan in tv sarà trasmessa su Sky Sport Serie A al canale 203 e su Sky Sport 251. Chi preferisce seguire la Serie A in streaming live potrà sfruttare l’app Sky Go, disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, per tutti gli abbonati al servizio Now Tv, sarà possibile seguire l’incontro anche sui dispositivi mobile e su smart tv tramite Now Tv Smart Stick. Infine ricordiamo che l’incontro di Serie A Udinese Milan sarà seguito anche in radio da Rai Radio 1. Questo incontro non sarà quindi disponibile su DAZN.

Udinese Milan in diretta, come vederla in streaming, no Rojadirecta

Negli ultimi anni moltissimi utenti hanno iniziato a cercare su Google alternative per seguire la Serie A gratis senza sottoscrivere abbonamenti a pagamento a piattaforme come Sky o DAZN, ovviamente si tratta di soluzioni che violano la legge. Sono diversi i siti pirata che offrono illegalmente lo streaming gratuito dei match di Serie A, uno dei più noti è senza dubbio Rojadirecta che tuttavia spesso offre una visione in bassa risoluzione e soprattutto contro la legge. Da evitare anche l’utilizzo dello streaming tramite il famoso “pezzotto”, lo streaming della Serie A tramite IPTV, vietato dalla legge e punito con la reclusione ed una multa molto elevata.