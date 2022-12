(Adnkronos) – Comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi, in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022 alla Camera. “La storia ci ha insegnato che non ci sono benessere e sviluppo dove non ci sono pace e libertà e per questo riteniamo che l’Ue debba continuare ad essere unita nel sostegno all’Ucraina contro l’aggressione russ. Le nostre convinzioni non mutano”, spiega la premier, sottolineando che “il governo ribadisce il sostegno a Kiev”.