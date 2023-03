Ufo, Roma è la città del Paese con più avvistamenti, mentre l’Italia è VIII nella classifica europea

Complici i crescenti avvistamenti registrati negli ultimi decenni nel pianeta, sempre più persone iniziano ad ipotizzare che forse non siamo soli nell’universo.

Un dato, una realtà, che ha spinto gli analisti di ‘BonusFinder’ a cercare dati esclusivi sulle città italiane che hanno registrato il maggior numero di visite UFO.

Ufo: ecco le città italiane che vantano il maggior numero di avvistamenti

Premesso che l’Italia è nella Top 10 dei Paesi Europei con più avvistamenti, ora ipotizziamo un grafico dove, all’interno, troviamo diverse caselle che indicano: Città – Numero di avvistamenti – Durata media (minuti)

Roma 10 (avvistamenti) – 4.7 (durata in minuti)

Milano 3 (avvistamenti) – 20 (durata in minuti)

Torino 3 (avvistamenti) – 1.25 (durata in minuti)

Napoli 2 (avvistamenti) – 50 (durata in minuti)

Aviano 2 (avvistamenti) – 2.5 (durata in minuti)

Venezia 2 (avvistamenti) – 1 (durata in minuti)

2 (avvistamenti) – 1 (durata in minuti) Messina 2 (avvistamenti) – 0.03 (durata in minuti)

Ufo, come indicato, l’indagine ha rivelato che Roma è la città italiana con il maggior numero di avvistamenti segnalati: ben 10

La maggior parte di questi avvistamenti è durata meno di cinque minuti con l’avvistamento più recente avvenuto nel 2014, con due italiani che hanno segnalato un “oggetto bizzarro” che fluttuava nel cielo azzurro di Roma. Dunque, rivela ricerca, la Capitale da sola ha più del 13% di avvistamenti complessivi nel Paese.

Al secondo posto ci sono le città di Milano e Torino, con tre segnalazioni di UFO ciascuna. I resoconti di Torino forniscono maggiori dettagli sull’aspetto di questi oggetti: uno parla di “una forma nera che cambiava forma da circolare a ellittica, senza rumore e senza luci“. Un secondo rapporto da Torino parla di “un triangolo grigio con una luce al centro, che si è librato sopra la città per circa due minuti“.

Ufo: ecco le città italiane che hanno avuto avvistamenti di maggior durata

1 Napoli 2 (avvistamenti) – 50 (durata in minuti)

3 Bagheria 1 (avvistamenti) – 30 (durata in minuti)

3 Cesena 1 (avvistamenti) – 30 (durata in minuti)

5 Catania 1 (avvistamenti) – 25 (durata in minuti)

6 Milano 3 (avvistamenti) – 20 (durata in minuti)

7 Cala Gonone 1 (avvistamenti) – 17 (durata in minuti)

8 Genova 1 (avvistamenti) – 15 (durata in minuti)

9 Lecce 1 (avvistamenti) – 13 (durata in minuti)

10 Forte dei Marmi 1 (avvistamenti) – 10 (durata in minuti)

10 Frignano 1 (avvistamenti) – 10 (durata in minuti)

10 Livorno 1 (avvistamenti) – 10 (durata in minuti)

Ufo: ecco i Paesi europei con il maggior numero di avvistamenti

1 Regno Unito 3146 (avvistamenti) – 13 (durata in minuti) – Luce (forma dell’oggetto volante)

2 Germania 200 (avvistamenti) – 19.8 (durata in minuti) – Luce (forma dell’oggetto volante)

3 Irlanda 166 (avvistamenti) – 11 (durata in minuti) – Luce (forma dell’oggetto volante)

4 Paese Bassi 153 (avvistamenti) – 11 (durata in minuti) – Luce (forma dell’oggetto volante)

5 Spagna 128 (avvistamenti) – 14 (durata in minuti) – Cerchio (forma dell’oggetto volante)

6 Francia 108 (avvistamenti) – 14 (durata in minuti) – Triangolo (forma dell’oggetto volante)

7 Portogallo 75 (avvistamenti) – 5.7 14 (durata in minuti) – Luce (forma dell’oggetto volante)

8 Italia 74 (avvistamenti) – 6.8 (durata in minuti) – Sfera (forma dell’oggetto volante)

9 Grecia 73 (avvistamenti) – 16 (durata in minuti) – Luce (forma dell’oggetto volante)

10 Svezia 68 (avvistamenti) – 10.6 (durata in minuti) – Sfera (forma dell’oggetto volante)

A livello europeo, come abbiamo visto il Regno Unito occupa il primo posto, con 3.146 avvistamenti, che equivale a poter definire il Paese, ‘il primo hotspot europeo’ per sospetta attività aliena.

La durata media di questi avvistamenti è di soli 13 minuti. La Germania e l’Irlanda sono rispettivamente al secondo e terzo posto, con 200 avvistamenti segnalati in Germania e 166 in Irlanda. Italia ottava in questa speciale classifica europea con ben 74 avvistamenti.

Riguardo alla metodologia usata per stilare questo interessante report, gli esperti di ‘BonusFinder Italia’ hanno analizzato i dati del National UFO Reporting Centre State Report Index, relativi agli avvistamenti UFO negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.

Sono state quindi registrate la posizione di 136803 avvistamenti, la durata e la descrizione per elaborare una media per ogni Paese europeo. Infine, ricordano, ciascuna città italiana e ogni paese europeo sono stati classificati in base al numero di avvistamenti Ufo.

I dati sono corretti al 15/02/23 e sono soggetti a modifiche.

