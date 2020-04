Ultima puntata Come un delfino, a che ora va in onda oggi sabato 18 aprile

Ultima puntata Come un delfino, a che ora va in onda oggi...

Dopo tanta attesa oggi sabato 18 aprile va in onda l’ultima puntata di Come un delfino. Un appuntamento che i fan auspicavano da tempo, da quando alcune settimane fa la serie con Raoul Bova ha fatto il suo ritorno su Canale 5 per coprire il buco lasciato vuoto dalla sospensione di Uomini e Donne.

La prima volta fu nel 2011, 9 anni più tardi il successo è stato lo stesso. Merito di una storia vera avvincente e di un cast che ha saputo regalare emozioni forti ai tanti spettatori che hanno seguito il programma con affetto. Oggi c’è il gran finale, la domanda quindi viene spontanea: a che ora va in onda l’ultima puntata di Come un delfino? Come sabato scorso l’episodio verrà proposto alle 14 circa su Canale 5.

Come un delfino, di cosa parla

Per i pochi che non abbiano visto Come un delfino le scorse settimane potrebbe essere utile una rinfrescata per godersi l’ultimo appuntamento e recuperare poi il resto della serie su Mediaset Play. La fiction parla di un ragazzo, Alessandro Dominici, interpretato da Raoul Bova, costretto ad abbandonare il suo sogno, ossia diventare un grande nuotatore.

Una malformazione cardiaca lo ferma sul più bello, Alessandro però non molla la piscina e decide di diventare un istruttore di nuoto per ragazzi con difficoltà. Da qui nasce la sua storia e il suo percorso, fatto di solidarietà ma anche pericoli, che dovrà affrontare come ha sempre fatto in piscina. Oggi scopriremo come finirà la storia di Come un delfino, nell’ultimo episodio in onda alle 14 su Canale 5.