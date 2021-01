“Ultime ore per il Conte 2? Dipende da come vuole affrontare l’emergenza” ribatte la Bellanova

“Ultime ore per il Conte 2? Dipende da come vuole affrontare l’emergenza”...

“Questa esperienza di governo è al capolinea, abbiamo fatto un Cdm dalle 21 all’1 di notte per decidere se aprire la scuola il 7 o l’11… lo capiscono anche i bambini che si è conclusa un’esperienza“.

Bellanova, dileggiata dai cialtroni ‘eruditi’, è un esempio di coerenza politica

Non ne può davvero più, a ragione, la ministra renziana, e capo delegazione di Italia Viva nel governo, Teresa Bellanova. Lei, indegnamente derisa da un’accolita di cialtroni ‘eruditi’, per aver soltanto la licenza di terza media, che piaccia o meno – al di la delle ideologie – a differenza dei parlamentari avversi (ed avulsi alla fame di potere), la poltrona di ministro delle Politiche agricole, se la è guadagnata ‘sui campi’, collezionando calli ed umiliazioni. Sa di cosa si parla. E proprio lei, tanto dileggiata, è invece la più onesta e coerente, dichiarandosi pronta a dimettersi in nome della democrazia.

Bellanova: “Per me il tempo è finito, c’è bisogno di programmare per dare prospettive”

Ed oggi intervenendo ai microfoni di RadioDue, la ministra non ha indietreggiato di un millimetro rispetto alle sue decisioni: ”Per me il tempo è finito, ora servono risposte. Sono mesi che chiediamo un accordo programmatico di governo, perché non si può andare avanti con un Dpcm e un dl alla settimana, non si può portare avanti così un paese grande come l’Italia. Noi critichiamo e facciamo proposte, il punto è se poi quelle proposte vengono accolte. Non si può solo distribuire bonus – ammonisce – e ricorrere alla cassa integrazione: questo tappa buchi non basta, c’è bisogno di programmare per dare prospettive”.

Bellanova: “Ultime ore per il Conte 2? Dipende da come vuole affrontare l’emergenza”

Puntuale infine il ‘domandone’ (“Sono le ultime ore del governo Conte II?”), al quale lei – sfinita di ripeterlo – replica con altrettanta prevedibilità: “Questo dipende da Conte, da come vuole affrontare la situazione di grande emergenza in cui verte il Paese. Le risposte vanno date al Paese, ai cittadini, non al collocamento dei ministri o dello stesso Conte”.

Max