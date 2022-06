Ultimo giorno di scuola: scherzi, lacrime e sguardo al diploma

Tanti scherzi, farina, schiuma da barba, e più che altri gavettoni d’acqua. Ma anche palloncini che esplodono e tanti tentativi di fuga da giochi da ultimo giorno: perchè è arrivato l‘ultimo giorno di scuola. E come sempre si sono ripetute le scene tipiche del saluto nelle scuole del Lazio: battaglie di gavettoni e risate con cui gli studenti e le studentesse hanno detto ciao all’ultima campanella dell’anno.

Ultimo giorno di scuola: feste in strada e sui social, ma occhio agli esami

Si festeggia fuori dai piazzali e davanti ai cancelli delle scuole e poi nelle piazze e nei luoghi d’incontro dei giovani nelle città. Mentre su Twitter l’hashtag #ultimogiornodiscuola va in tendenza.

Sui social, tanti sorrisi e le lacrime postate per chi è all’ultimo anno di scuola. Per loro, arriva la prova della maturità, al via dal 22 giugno in tutta Italia. Su Twitter qualche professore spera che questo sia anche l’ultimo giorno con mascherine e distanziamento, e come loro anche gli alunni si augurano che l’ultima campanella, specie dopo un biennio difficile come quello pandemico, possa essere viatico di grandi nuovi rilanci, auspici e successi per il domani.